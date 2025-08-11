به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آمادگی تیم ملی دوومیدانی نابینایان و کم‌بینایان برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی، نوزدهم تا سی و یکم مرداد به صورت غیرمتمرکز برگزار می‌شود.

احسان محمدی نژاد از آذربایجان شرقی، رضا شرفی از آذربایجان غربی، مهدی دلپاک از آذربایجان غربی، هلیا مهرنو از آذربایجان غربی، نساء رضایی، ابوالفضل جعفری از اصفهان، هیوا راعی از اصفهان، امیرحسام بهرامی از اصفهان، علی مظهری از اصفهان، نازنین عامری از اصفهان، مهلا زارعان دولت آبادی از اصفهان، زهرا ایمانی از اصفهان، فاطمه زهرا امیر از اصفهان، ستایش مالمیر از البرز، امیرحسین ملک زاده از بوشهر، محمدامین بهیاری از بوشهر، بهار بهبهانی از بوشهر، زینب محمدپور از بوشهر، حیدرعلی حیدری از خوزستان، محمدطا‌ها محمدی از زنجان، سیده مریم حسینی از زنجان، پرهام دهقان از فارس، نازنین زهرا خسروی از فارس، نرگس کریمی و حسن جاویدی از فارس، فاطمه محمدصفت از گیلان، محمد جان محمدی و محمد مهدی فیضانی از همدان، ۲۸ ملی‌پوشی هستند که در این مرحله از اردوی آمادگی زیر نظر کادر فنی در حال تمرین هستند.

سعید سلیمی‌نیا، هادی الغونه، مهدی احمدی اصل، شیما تیغ‌افکند، سهراب اسدی، لیلا صفری، آوین منصوری، زهرا علیزاده، فرشته فشی، امیر حاجی‌زاده، حسینعلی شاهزاده، زهره فرجام، ناصر حسن‌پور، مهدی رسالت زاده، مه‌لقا اصفهانیان، شعبانعلی پیرمحمدی، هاشم حاصلی، سعیده ذبیحی، شهرزاد نوزادصدق و مهدی محمدی به عنوان کادر فنی و مربیان با هدایت مصطفی بهرامی به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی دوومیدانی نابینایان و کم‌بینایان به تمرین غیر حضوری می‌پردازند.