تعطیلی سراسری اجراهای تئاتر به مناسبت اربعین حسینی
به مناسبت اربعین حسینی (ع)، نمایشهای سراسر کشور به مدت دو شب روی صحنه نمیروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
و به نقل از اداره کل هنرهای نمایشی، بنا بر اعلام شورای ارزشیابی و نظارت، نمایشهای سراسر کشور از اذان مغرب روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تا پایان روز پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه اجرا نخواهند داشت. در این محدوده زمانی، نمایشهای مذهبی و مناسبتی طبق روال میتوانند به اجرای خود ادامه دهند.
این اقدام در راستای احترام به مراسم سوگواری اربعین حسینی و فراهم آوردن امکان حضور هنرمندان و علاقهمندان در آیینهای مذهبی صورت گرفته است.
از سرگیری اجرای نمایشها از روز جمعه ۲۴ شهریورماه، بلامانع است.