به مناسبت اربعین حسینی (ع)، نمایش‌های سراسر کشور به مدت دو شب روی صحنه نمی‌روند.

تعطیلی سراسری اجرا‌های تئاتر به مناسبت اربعین حسینی

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از اداره کل هنر‌های نمایشی، بنا بر اعلام شورای ارزشیابی و نظارت، نمایش‌های سراسر کشور از اذان مغرب روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تا پایان روز پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه اجرا نخواهند داشت. در این محدوده زمانی، نمایش‌های مذهبی و مناسبتی طبق روال می‌توانند به اجرای خود ادامه دهند.

این اقدام در راستای احترام به مراسم سوگواری اربعین حسینی و فراهم آوردن امکان حضور هنرمندان و علاقه‌مندان در آیین‌های مذهبی صورت گرفته است.

از سرگیری اجرای نمایش‌ها از روز جمعه ۲۴ شهریورماه، بلامانع است.