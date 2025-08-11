استاندار آذربایجان‌غربی برلزوم شناسایی و پرورش استعداد‌های نهفته و توسعه زیر ساخت‌های رشته تیراندازی در استان و ارتقا جایگاه آن همپای رشته والیبال تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار با رئیس فدراسیون تیراندازی کشور بااشاره به اینکه آذر بایجان غربی استان ویژه‌ای از نظر استعداد‌های مختلف ورزشی است گفت: در رشته تیراندازی استعداد‌های نهفته‌ای وجود دارد که باید آموزش داده شوند و مانند والبیال در کشور بدرخشند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان در حوزه‌های مختلف از جمله مرز‌های جغرافیایی، گفت: مرز یک ظرفیت بی‌بدیل برای توسعه صادرات و تأمین نیاز‌های استان و کشور است که با تامین امنیت مرز‌ها فعالیت مرز‌ها فعال‌تر می‌شود.

سردار مرتضی قربانی رئیس فدارسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران در این دیدار گفت: تیراندازان ایرانی در رقابت‌های مختلف آسیایی، منطقه‌ای و بین‌المللی حضور دارند و کسب مدال می‌کنند و این جای بسی افتخار است و برای توسعه این ورزش درکشور ۹۱ جلسه استانی برگزار شده است.

وی بااشاره به اینکه رشته تیراندازی یک ورزش همگانی است که افراد از سن ۷ تا ۷۰ سالگی می‌توانند در آن فعالیت کنند گفت: در دو سال اخیر با جدیت استعدادیابی در کشور در حال انجام است و این امر سبب رشد رشته تیراندازی خواهد شد و همین امر باید در استان‌ها نیز انجام گیرد.