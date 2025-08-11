پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز از اجرای ۲۱ پروژه آبرسانی در روستاهای این شهرستان برای مقابله با تنش آبی خبر داد و گفت: بخشی از این پروژهها تکمیل شده است و در حال حاضر مشکل خاصی در تأمین آب روستایی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید دشتیزاده با اشاره به وضعیت تنش آبی در روستاهای اهواز اظهار کرد: با توجه به مشکلات و کمبود منابع مالی تلاش شده است، پروژهها بر اساس اولویت انجام میشود یا در حال اجرا است.
وی افزود: پروژههای آبرسانی در بخش غیزانیه، یک تا دو روستا در باوی، روستاهای خسرج در حمیدیه، الهایی و لامی نیز اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: در بخش روستایی حدود ۲۱ پروژه آبرسانی برای مقابله با تنش آبی از در حال اجرا هستند که بخشی از این پروژه تکمیل شدند و در حال حاضر مشکل خاصی در روستاها نداریم.
دشتیزاده با بیان اینکه تا پایان مرداد به نوعی از شدت گرما در خوزستان کاسته میشود، عنوان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده هر یک درجه دما بالای ۴۰ درجه سانتیگراد، منجر به افزایش ۲.۵ تا ۵ درصدی مصرف آب میشود.
وی ادامه داد: این به آن معنا است که در اهواز ۵۰ درجه بیش از ۳۵ درصد افزایش مصرف داریم و امیدواریم با همکاری مردم از این دوره زمانی عبور کنیم.