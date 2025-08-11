دبیر ستاد ملی جمعیت با تأکید بر اینکه چالش جمعیت کشور با دستور و بخشنامه برطرف نخواهد شد، گفت: تحقق سیاست‌های جمعیتی نیازمند نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها، نهاد‌های فرهنگی، دینی و مردمی و بهره‌گیری از زبان هنر برای جلب مشارکت عمومی است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت،در نخستین جلسه کمیته اجرایی جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت» با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه جمعیت، اظهار کرد: این رویداد باید به یک جریان اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود و نه صرفاً یک برنامه رسمی.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، گفت: امسال مسئولیت اجرایی جشنواره به دانشگاه علوم پزشکی ایران سپرده شده تا تنوع بیشتری در برگزاری ایجاد شود. سال گذشته دانشگاه جامع امام حسین(ع) میزبان جشنواره بود و عملکرد موفقی داشت.

دستجردی افزود: جشنواره امسال با حضور خانواده‌ها، نخبگان، فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و هنری، و با مشارکت استان‌ها در قالب برنامه‌های استانی و شهرستانی برگزار خواهد شد. به گفته وی، شهرداری‌ها نیز برای شناسایی فعالان محلات در حوزه جمعیت همکاری می‌کنند.

رئیس سومین دوره جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت» با اشاره به محدودیت اعتبارات، تأکید کرد: جوایز معقولی برای برگزیدگان در نظر گرفته شده اما مهم‌تر از آن، تقویت مشارکت مردمی است، چرا که مسئله جمعیت با بخشنامه و دستور پیش نمی‌رود و باید مردم خود آن را بخواهند.

وی از طراحی برنامه‌های جانبی در قالب جشنواره‌های هنری و مردمی با همکاری سازمان سینمایی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: در این مسیر، انسجام مفهومی و رسانه‌ای و رویکرد «مردم برای مردم» در پیام‌رسانی ضروری است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، مراسم پایانی سومین دوره این جشنواره روز ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان شهریورماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی جایزه به نشانی jayeze.setadjamiat.ir در یکی از بخش‌های هفت‌گانه این رویداد ثبت‌نام کنند.