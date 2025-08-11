رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مراغه گفت: اظهار نظر اخیر رئیس آموزش و پرورش این شهرستان در خصوص همکاری نکردن اوقاف برای مدارس موقوفه مغایر با توافق انجام شده است.

جوابیه اداره اوقاف به انتقاد رئیس آموزش و پرورش مراغه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمود توکلی افزود: با پیگیری‌های مدیر کل اوقاف و آموزش و پرورش استان و مسئولان شهرستان جلسات متعددی برای حل مشکل برگزار و توافق نامه‌ای سه بندی امضا شده است و این اداره ضمن پایبندی به قوانین به دنبال تحقق و اجرای نیات واقفان است.

وی اضافه کرد: اداره اوقاف مراغه با وجود آمادگی و تعامل سازنده برای اجرای توافق اخیر به دلیل برخی اظهار نظرهای خلاف واقع در جهت احقاق حقوق موقوفات تصمیم به بازنگری در توافقات انجام شده خواهد گرفت.

توکلی افزود: زمین مدارس موقوفه سالها است به صورت رایگان برای تحصیل دانش آموزان این شهرستان در اختیار آموزش و پرورش مراغه قرار گرفته است و در سال‌های گذشته هیچ گونه وجهی از این مدارس از بابت پذیره و اجاره دریافت نشده است.