حضور تیم ملی مینی‌گلف کشورمان در مسابقات جهانی به دلیل تعطیلی سفارت آلمان و ارائه نکردن خدمات کنسولی، لغو شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات جهانی مینی‌گلف ۲۵ مرداد تا ۳ شهریور به میزبانی آرسنبرگ آلمان برگزار می شود، اما حضور تیم ملی کشورمان در این رقابت‌ها به دلیل تعطیلی و ارائه نکردن خدمات کنسولی سفارت آلمان و صادر نشدن روادید، لغو شد.

تیم ملی مینی‌گلف ایران برای حضور در مسابقات جهانی آلمان دو مرحله اردو برگزار کرده بود و قرار بود مرحله سوم اردو‌ها اواسط مرداد و پیش از اعزام به آلمان برگزار شود.

تیم ملی مینی‌گلف بانوان و آقایان برای حضور در این رقابت‌ها، ۶ مینی گلفر خانم و ۱۲ مینی گلفر آقا را به اردوی انتخابی دعوت کرد و پس از برگزاری تمرینات و اسکورگیری، نفرات اصلی تیم ملی از مرداد با حضور در اردو‌های آمادگی، سخت‌ترین تمرینات و اسکورگیری‌های پیاپی را زیر نظر انجمن مینی‌گلف در سایت استاندارد دهکده سنگی اردبیل و زمین مینیاتور خلخال پشت سر گذاشت و در اوج آمادگی فنی، فیزیکی، تکنیکی و روحی بود.