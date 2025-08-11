رئیس اتاق تعاون ایران از حضور نمایندگان کشور‌های عضو بریکس و پیمان شانگهای در دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاونی خبر داد و گفت: این رویداد ۱۱ شهریور در تهران برگزار می‌شود و پیام امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی را به جهانیان مخابره خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اتاق تعاون ایران گفت: دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاونی ۱۱ شهریور با حضور مهمانان داخلی و خارجی از جمله نمایندگان کشورهای عضو بریکس و پیمان شانگهای در تهران برگزار می‌شود.

عبداللهی افزود: برگزاری این همایش در شرایط کنونی، نشان‌دهنده پویایی بخش تعاون و استمرار حرکت جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیشرفت و همکاری‌های بین‌المللی است.

رئیس اتاق تعاون ایران تأکید کرد: این رویداد فرصتی برای گسترش بازارهای صادراتی و ایجاد ارتباطات گسترده اقتصادی با جهان خواهد بود.

عبداللهی همچنین به دستاوردهای اخیر این بخش در حوزه مسکن مهر اشاره کرد و گفت: مشکلات ۱۲ هزار واحد نیمه‌تمام با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام رفع شده و برای تکمیل ۲۰ هزار واحد دیگر، رایزنی برای دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی در حال انجام است.

رئیس اتاق تعاون ایران درباره لایحه اصلاح قانون تعاون نیز اظهار داشت: این لایحه بیش از یک دهه است بین مجلس و دولت در رفت‌ و برگشت است و باید با اصلاحات کوتاه و توافقی، مسیر اجرای آن هموار شود.

عبداللهی در پایان گفت: بخش تعاون آماده اجرای طرح‌های تولید برق از طریق نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس خورشیدی و بادی برای تأمین انرژی شهرک‌های صنعتی است که می‌تواند از حمایت صندوق توسعه ملی و مصوبات شورای اقتصاد بهره‌مند شود.