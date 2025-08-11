پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی وضع هوای امروز هوای قم را صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی با اشاره به پایداری گرما در قم گفت: فردا، سه شنبه هم آسمانی صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها وزش باد و غبارآلود برای هوای قم پیش بینی میشود.
وی افزود: چهارشنبه و پنج شنبه هم شاهد آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهیم بود و وزش باد شدید در بعضی ساعتها موجب خیزش گرد و خاک خواهد شد.
کارشناس هواشناسی با اشاره به افزایش نامحسوس بیشینه دما در دو سه روز آینده گفت: این شاخص امروز در گرمترین ساعت روز به ۴۲ درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد، فردا با یک درجه افزایش عدد ۴۳ درجه سانتیگراد بالای صفر ثبت خواهد شد و چهارشنبه و پنج شنبه بیشینه دما به ۴۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
اسماعیلی کمینه دمای امروز را ۲۳ درجه سانتیگراد بالای صفر اعلام کرد و افزود: در سه روز آینده کمینه دما در سردترین ساعتهای صبح به ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.