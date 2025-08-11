جایگزینی مجموعههای ورزشی بانوان با سولههای مدیریت بحران
رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران گفت:روند معمول انجام فعالیتهای ورزشی بانوان در سالنهای موجود در سولههای مدیریت بحران پس از جنگ ۱۲ روزه، ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
نرگس معدنیپور افزود: در دوره ششم مدیریت شهری، تصمیم شورا بر این شد که سولههای بحران به کارکرد قبلی خود به عنوان پایگاههای پشتیبانی بحران بازگردند. در همین راستا سازمان مدیریت بحران مدیریت سولهها را بر عهده گرفت، اما با توجه به اینکه ممکن بود سرانه ورزشی بانوان کاهش پیدا کند، از شهرداری درخواست کردیم که سالنهای ورزشی موجود در سولهها کماکان به فعالیت خود ادامه دهند.
سازمان ورزش از طرف کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر موظف شد مجموعههایی را که امکان اختصاص یافتن به بانوان را دارد، شناسایی کند و گزارش آن را به ما ارائه دهد. در همین راستا ۲۱ مجموعه معرفی و بررسی شد. با توجه به اقدامات صورت گرفته، میتوان گفت به سمتی میرویم که مجموعههای ورزشی بانوان را جایگزین سالنهای سولههای بحران کنیم که سرانه ورزش بانوان کاهش پیدا نکند.
در دوره ششم قرار شد از این سالنها به صورت موقت استفاده شود. ما از سازمان مدیریت بحران درخواست کردیم که سالنهای ورزشی کماکان فعال بماند تا زمانی که بتوان به اندازه این سالنها، مجموعههای جدید را جایگزین کرد.
در حال حاضر سالنهای سولههای مدیریت بحران به صورت چند منظوره مورد استفاده قرار بگیرد. قاعدتاً سالنها باید به بخش بحران اختصاص داده شود و در شرایط جنگی و بحرانی، باید کارکرد اصلی خود را داشته باشند. سالنهای ورزشی بعد از جنگ به شرایط عادی برگشتند، اما آن شرایط بحرانی نشان داد که ما باید زودتر مجموعه جایگزین ایجاد کنیم.
تاکنون کارکرد ۲۱ مجموعه ورزشی تعریف شده و در آستانه بهرهبرداری است. در حال حاضر بیش از ۵۰ مجموعه سوله الزهرا ویژه بانوان در تهران وجود دارد که باید این ۵۰ سوله با مجموعههای جدید جایگزین شوند. به هر شکل بخش ورزشی سولهها تا جایگزینی کامل مجموعهها به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اما همانطور که گفتیم در زمان بحران، باید کارکرد پشتیبانی آنها پررنگتر باشد.