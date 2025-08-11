پخش زنده

وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در سفر به استان فارس و بازدید از مجموعه پاسارگاد، ضمن بررسی آخرین وضعیت طرح تکمیل موزه ملی پاسارگاد، بر تسریع روند بهرهبرداری از این مجموعه فرهنگی ـ تاریخی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید رضا صالحیامیری در سفر کاری خود به استان فارس، از موزه پاسارگاد بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت طرح تکمیل این موزه قرار گرفت.
این بازدید با هدف بررسی چالشهای پیشرو و اتخاذ راهکارهای تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از این مجموعه فرهنگی ـ تاریخی انجام شد.
وزیر میراثفرهنگی همچنین با حضور بر مزار شهدای گمنام مجموعه پاسارگاد، به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد و یاد و خاطره شهیدان را سرمایه ماندگار عزت، استقلال و هویت ایران دانست.
وی بر ضرورت پاسداشت آرمانهای شهدا بهعنوان بخشی جداییناپذیر از هویت ملی و فرهنگی کشور تأکید کرد.