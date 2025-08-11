پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان با اشاره به رشد ۴۴ درصدی مالیاتهای استان در سال ۱۴۰۴ گفت: سهم خوزستان از کل مالیات کشور ۴.۷ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد نیکو در نشست خبری با اصحاب رسانه بر نقش کلیدی رسانهها در روشنگری جامعه و تولید اطلاعات دقیق و بهموقع تأکید و اظهار کرد: در بحرانهای اخیر از جمله دفاع ملی ۱۲ روزه، شاهد اعتماد مردم به رسانههای داخلی و رجوع به آنها به عنوان مرجع خبری بودیم.
وی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزود: بودجه امسال نخستین بودجه کشور مبتنی بر قانون برنامه هفتم توسعه است و تغییر از برنامه ششم به هفتم باعث بروز تغییراتی در ساختار بودجه شده که خوزستان نیز از آن تأثیر گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان شفافسازی بودجه را از نکات مثبت امسال دانست و ادامه داد: رأی نخستینبار، برداشت از صندوق توسعه ملی پیش از تصویب بودجه و در زمان لایحه مشخص و در بودجه درج شد، همچنین منابع سازمان هدفمندی یارانهها از جمله مطالبات گندمکاران و خرید دارو بهطور کامل وارد بودجه شده و ارقام آن به صورت عمومی قابل مشاهده است.
نیکو با بیان اینکه منابع اصلی درآمدی دولت شامل مالیات، فروش نفت و انتشار اسناد خزانه است، گفت: سال ۱۴۰۴ رشد درآمدهای مالیاتی کشور ۵۲.۸ درصد و رشد درآمد حاصل از صادرات نفت ۳.۶ درصد پیشبینی شده که نشاندهنده حرکت به سمت بودجه متکی به مالیات است.
وی ادامه داد: استان خوزستان در سال ۱۴۰۴ باید ۶۸ هزار میلیارد تومان مالیات به خزانه واریز کند که این رقم نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد افزایش یافته است؛ سهم خوزستان از مالیات کل کشور ۴.۷ درصد است، در حالی که استان با احتساب نفت حدود ۱۴ درصد اقتصاد کشور و بدون نفت ۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان عنوان کرد: هرگونه اختلال در وصول مالیات میتواند پرداخت تعهدات دولت شامل حقوق کارکنان، نیروهای مسلح، دانشجویان علوم پزشکی و مطالبات گندمکاران را تحت تأثیر قرار دهد.
رشد ۲۹.۵ درصدی اعتبارات عمرانی خوزستان در بودجه ۱۴۰۴
نیکو با اشاره به پیشبینی ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد برای خوزستان در سال ۱۴۰۴ گفت: از این رقم، ۶۸ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات و سه هزار میلیارد تومان سایر درآمدهاست. طبق قانون، ۵۰ درصد مازاد وصول درآمد استان به خود استان بازمیگردد.
وی تصریح کرد: اعتبارات عمرانی استان در بودجه امسال با رشد ۲۹.۵ درصدی به ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده و خوزستان از نظر نرخ رشد رتبه هفدهم کشور را دارد، اما از نظر سهم بودجه استانی با حدود ۹ درصد رتبه نخست را در میان استانها به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان با اشاره به تغییر فرمول توزیع سه درصد عوائد نفت در قانون برنامه هفتم خاطرنشان کرد: این تغییر باعث کاهش سهم خوزستان از یک درصد ویژه استانهای نفتخیز شد و سهم ما از ۵۰ به ۳۸ درصد رسید، اما با پیگیری استاندار و نمایندگان بخشی از این کاهش در زمان تصویب بودجه جبران شد.
۱،۰۰۰ میلیارد تومان برای توسعه آبادان، خرمشهر و اروند
نیکو مجموع اعتبارات عمرانی استان را شامل ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات استانی و ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات ملی دانست و افزود: در بودجه ۱۴۰۴ دو ردیف مهم برای آبادان و خرمشهر احیا یا ایجاد شده است؛ ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای آبادان و خرمشهر و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه اروند که در مجموع هزار میلیارد تومان به این مناطق اختصاص مییابد.
وی درباره وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان توضیح داد: خوزستان با تولید ۱.۶ میلیون تن، نخستین تولیدکننده گندم کشور است، از ۲۹.۲ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران، تاکنون ۲۶.۲ همت (معادل ۹۰ درصد) پرداخت شده است و باقیمانده نیز بهزودی پرداخت میشود و ۲.۹ همت مطالبات کلزاکاران بهطور کامل پرداخت شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان از اجرای دو طرح بزرگ انتقال آب در استان خبر داد و گفت: طرح غدیر با پوشش حدود ۵۲ درصد جمعیت استان شامل آبادان، خرمشهر، اهواز و شادگان و طرح فدک یا همان طرح شمالشرق استان شامل ایذه، باغملک و رامهرمز، از مهمترین پروژههای تأمین آب پایدار خوزستان هستند
نیکو با اشاره به طرح فدک تصریح کرد: این پروژه با هدف انتقال آب از پشت سد کارون به شهرها و اراضی کشاورزی منطقه، شامل حفر تونل و اجرای خط لوله تا دشت ایذه است. این طرح که در سفر رئیسجمهوری به استان به تصویب رسید، افزون بر اعتبارات معمول، ۲،۵۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی دریافت کرده و مجوز ترک تشریفات برای واگذاری به پیمانکار صادر شده است. بخشی از منابع مالی طرح نیز از محل فروش اراضی سازمان آب و برق خوزستان در فریدونکنار تأمین خواهد شد.
عدالت مالیاتی در خوزستان؛ ۹۵ درصد مالیات از شرکتها و ۵ درصد از مشاغل
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عدالت مالیاتی پرداخت و گفت: تنها پنج درصد مالیات استان از اشخاص حقیقی و مشاغل دریافت میشود و ۹۵ درصد مالیات از شرکتهاست که ۷۰ درصد آنها متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها هستند. به گفته او، خوزستان شش درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دارد و ۴.۷ درصد مالیات کشور را پرداخت میکند که این میزان متناسب با سهم استان در اقتصاد ملی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان درباره عوارض آلایندگی عنوان کرد: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، این عوارض بر اساس جمعیت و میزان واحدهای آلاینده بین شهرستانها و سپس بین شهرها و روستاها توزیع میشود و ۵۰ درصد آن باید صرف پروژههای عمرانی مرتبط با کاهش آلایندگی شود. وی خواستار اصلاح قانون و افزایش اختیارات شورای برنامهریزی استان برای نظارت بر نحوه هزینهکرد این منابع شد.
نیکو با اشاره به درآمدها و هزینههای استان اظهار کرد: خوزستان سالانه ۷۱ هزار میلیارد تومان (بهجز درآمدهای نفتی) به حساب دولت واریز میکند و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از این میزان صرف اعتبارات عمرانی و هزینهای استان میشود. به گفته او، استان خوزستان از معدود استانهایی است که درآمدها و هزینههایش تقریباً متناسب است.
وی اضافه کرد: جذب اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته ۸۹.۵ درصد بوده که امسال تاکنون به ۷۶ درصد رسیده است، ۷۰ درصد از بودجه سال ۱۴۰۳ استان در روزهای پایانی اسفند به حساب دستگاههای اجرایی واریز شده و به همین دلیل دستگاهها عمدتاً از اردیبهشت ماه شروع به هزینهکرد عمرانی کردهاند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان درباره نرخ بیکاری و تورم استان خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری خوزستان بین دومین تا پنجمین استان کشور در نوسان است و نرخ تورم استان تقریباً برابر با میانگین کشوری است. او همچنین تاکید کرد که شاخص فلاکت، به عنوان ترکیبی از نرخ تورم و بیکاری، شاخص معتبری نیست و نباید موجب تشویش اذهان عمومی شود.
نیکو افزود: صنایع بزرگ سرمایهبر استان، اشتغالزایی کمی دارند و توسعه صنایع پاییندستی و میاندستی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در سال گذشته ۷۱ هزار شغل جدید در استان ایجاد شده است.
وی به تشریح وضعیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در استان پرداخت و گفت: مسئولیتهای اجتماعی در استان ما تاکنون برنامهریزی شده و نظاممند نبود، این موضوع مختص خوزستان هم نیست و استانهای دیگر هم با چنین چالشهایی روبهرو هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان ادامه داد: از ابتدای سال، ما نمیدانستیم میزان مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای پتروشیمی و نفت در استان چقدر است، اما در دو هفته گذشته آئیننامهای توسط دولت تصویب شد که هدف آن قاعدهمند کردن و ضابطهمند کردن مسئولیتهای اجتماعی است.
نیکو تصریح کرد: این آئیننامه اجازه میدهد مسئولیتهای اجتماعی از مسیر شورای برنامهریزی استان عبور کند و استاندار به عنوان نماینده عالی دولت، بر میزان و نحوه هزینهکرد این مسئولیتها مطلع باشد. این روند باعث میشود که شرکتها بتوانند اقدامات خود را هماهنگ با مسائل و اولویتهای استان انجام دهند.
وی به موضوع بودجه آلایندگی و منابع مالی مربوطه اشاره کرد و گفت: این منابع مالی به عنوان یک بسته کنار هم قرار میگیرد تا به حل مسائل استان کمک کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان تصریح کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، مردم خوزستان حدود ۳۴۴ هزار میلیارد تومان سپرده مؤثر نزد بانکهای دولتی دارند و این بانکها حدود ۲۷۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کردهاند که نسبت تسهیلات به سپرده ۷۹ درصد است؛ این عدد نسبت به میانگین کشوری که ۸۶ درصد است، پایینتر است، اما نسبت به سال ۱۴۰۰ که فقط ۶۵ درصد بود، پیشرفت قابل توجهی است.
نیکو درباره تأثیر خشکسالی بر مناطق مختلف استان گفت: مناطق حاشیهای همچون دشت شاهزادگان، هویزه، آبادان و خرمشهر بیشتر از خشکسالی آسیب میبینند و در این زمینه از ظرفیت کمکهای اجتماعی استفاده میکنیم، برای این منظور در دو سه روز آینده حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد تومان اعتبار به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص میدهیم.