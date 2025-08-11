آزادسازی بخشی از حریم اثر تاریخی امامزاده چهل دختر در نظر آباد
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز از آزادسازی بخشی از حریم اثر تاریخی امامزاده چهل دختر در شهرستان نظرآباد خبر داد و گفت: حریم این اثر باستانی که مورد تعرض کشاورزی قرار گرفته بود، به وضعیت اولیه بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، نادر زینالی گفت: به منظور اجرای طرح گشتهای نظارتی و حفاظتی مأموران یگان حفاظت میراثفرهنگی، از آثار تاریخی و بنای مذهبی امامزاده چهل دختر در روستای نجمآباد شهرستان نظرآباد بازدید کردند، در این بازدید مشاهده شد که بخشی از حریم شمالی و محدوده پیرامونی این اثر تاریخی توسط برخی افراد با توسعه زمینهای کشاورزی مورد تعرض و تصرف قرار گرفته است.
وی گفت: بلافاصله پس از مشاهده این تخلف، با شناسایی عاملان و متصرفان، برگه اخطاریه صادر و تعهد کتبی مبنی بر رفع تصرف و آزادسازی حریم اثر در اسرع وقت از آنها اخذ شد.
زینالی گفت: با هماهنگی و دستور قضایی دادستان شهرستان نظرآباد و همکاری پاسگاه انتظامی نجمآباد، متهمان احضار شدند و پس از تنظیم صورتجلسه، مقرر شد ظرف یک هفته نسبت به برداشت محصول و آزادسازی کامل حریم اثر اقدام کنند.
او ضمن قدردانی از تلاشهای دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی استان، خاطرنشان کرد: این ادارهکل با هرگونه تعرض و تخریب به آثار و بناهای تاریخی با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه سوءاستفاده از حریم این آثار را به هیچ فردی نخواهد داد.