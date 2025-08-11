به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گفت: این نهاد حمایتی در ۱۲۰ حوزه به مددجویان تحت پوشش خود خدمات رسانی می‌کند.

علی اصغر قلی پور تامین معیشت مددجویان در قالب پرداخت مستمری را یکی از خدمات مهم کمیته امداد به جامعه هدف این نهاد اعلام کرد و از افزایش ۴۰ درصدی مستمری نقدی مددجویان خبر داد و افزود: براساس این افزایش مستمری خانوار‌های یک نفره از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، مستمری خانوار دو نفره از یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان به یک میلیون و ۹۸۸ هزار تومان، مستمری خانوار سه نفره و چهار نفره نیز به ترتیب به ۲ میلیون و ۸۰۰ و سه میلیون و ۵۷۷ هزار تومان و خانوار‌های پنج نفره و بیشتر نیز چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد به دیگر خدمات این نهاد اشاره کرد و گفت: علاوه بر پرداخت کمک معیشت ماهیانه، خدمات دیگری در حوزه‌های درمان، مسکن، جهیزیه، اشتغال، فرهنگی و دیگر موارد به نیازمندان تحت حمایت ارائه می‌شود.

قلی پور درخصوص ایتام تحت حمایت کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال حاضر ۷ هزار و ۸۰۰ فرزند یتیم و محسنین از حمایت این نهاد در استان برخوردارند و سرانه دریافتی ماهیانه آنان از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه متفاوت است.

وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال پرداخت وام‌های اشتغال و برگزاری دوره‌های مهارت آموزی برای مددجویان در دستور کار است افزود: وام‌های پرداختی به مددجویان در سال جاری از ۱۵۰ میلیون تومان پارسال به ۳۰۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در خصوص تامین مسکن برای مددجویان کمیته امداد در استان هیچ محدودیتی نداریم اضافه کرد: به مددجویان واجد شرایط در سال گذشته ۱۵۰ میلیون تومان بلاعوض و ۴۰۰ میلون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می‌شد، که این مبلغ در سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان بلاعوض و ۴۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه افزایش یافته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان با اشاره به خدمات این نهاد در حوزه درمان گفت: برای نخستین بار خدمات درمانی در همه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی در سراسر کشور رایگان است و در مراکز درمانی غیر دولتی نیز با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از مددجویان حمایت می‌شود.