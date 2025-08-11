معاون وزیر صمت بر اصلاح حکمرانی و توسعه زنجیره‌های ارزش در معدن و صنایع معدنی تأکید کرد و آن را شرط لازم برای رقابت در بازار‌های جهانی دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش زنجیره ارزش طلا، مس ونقره درباره وضع فعلی و چالشهای بخش معدن و صنایع معدنی گفت: امروزه رقابت در این صنعت به سوی توسعه زنجیره های ارزش سوق یافته است و کشورهایی موفق اند که توانسته اند حوزه های بالادستی و پایین دستی را به صورت یکپارچه مدیریت کنند.

محمد آقاجانلو افزود: دستیابی به یک زنجیره ارزش کامل و متوازن، نیازمند اجرای راهبردی صنعتی جامع است که توسعه زیرساختها، بهره گیری از فناوریهای نوین به ویژه هوش مصنوعی، تأمین انرژی پایدار و بازاریابی هدفمند را در برگیرد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) با تأکید بر چالشهای موجود افزود: بخشی از فعالیتها در حلقه های نخستین این زنجیره متمرکز شده و به دلیل مشکلاتی مانند تأمین انرژی، نبود زیرساختهای لازم و تغییرات مکرر قوانین، تعهد مستمر به بازارهای صادراتی شکل نگرفته است.

وی اصلاح ساختار حکمرانی را عامل موفقیت دانست و گفت: ساماندهی ساز و کارهای تعیین تعرفه ها و صدور مجوزها باید به شکلی انجام شود که نه تنها توسعه صنعتی را تسهیل کند، بلکه پاسخگوی نیازهای بازار داخلی و خارجی باشد.

معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: نداشتن تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش موجب شده بخش معدن بیشتر به استخراج محدود بماند و فرصتهای بزرگ خلق ارزش افزوده از فرآوری و صادرات از دست برود.

وی افزود:تیمسازی قوی در حوزه اقتصادی، صادرات و استفاده از مشاوران متخصص در قوانین بین المللی و تحلیل بازار از اجزای ضروری رقابت در سطح جهانی است.

آقاجانلو بر ضرورت بازطراحی مسیر تولید و صادرات تأکید کرد و گفت: تنها با اصلاح ساختاری و تقویت نیروی انسانی متخصص در حوزههای اقتصادی و فنی می توان ارزش افزوده معادن کشور را افزایش داد .