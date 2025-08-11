پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای نگهبان گفت: حماسه اربعین که از شهادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام آغاز شد و تا زیارت قبور شهدا ادامه یافت، الگویی برای کسانی است که زنده نگه داشتن حقیقت را تکلیف میدانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴) این شورا با بیان اینکه پنجشنبه سالروز اربعین شهادت حضرت سیدالشهد و روز بسیار مهمی در تاریخ تقابل حق و باطل است، گفت: حماسه اربعین که از لحظه شهادت حضرت سیدالشهدا (ع) آغاز شد و با عمل مومنانه کاروان اسرای کربلا به تکلیف جهاد تبیین تا لحظه زیارت قبور شهدا ادامه یافت، الگویی کامل برای کسانی است که زنده و پرفروغ نگه داشتن حقیقت را تکلیف خود میدانند.
آیتالله احمد جنتی افزود: اربعین، روز تبیین مفهوم متعالی «زیارت امام حق» به عنوان یک عبادت اجتماعی است.
دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: امسال نیز همچون سالیان گذشته اجتماع عظیم شیفتگان سیدالشهدا (ع) در قالب پیادهروی اربعین شکل گرفت تا زمینهساز تقرب بیشتر عاشقان اباعبدالله به خداوند متعال شود و همچنین بر عزت، انسجام و اقتدار امت اسلام بیفزاید.
آیتالله جنتی با اشاره به اینکه همه آنها که خالصانه برای شکلگیری این اجتماع مومنانه تلاش کردند در بارگاه الهی ماجورند، مهماننوازی کریمانه و مومنانه مردم و دولت عراق را شایسته قدردانی دانست.·
دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز شکست رژیم نامشروع اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه با حزب الله لبنان که به روز مقاومت اسلامی نامگذاری شده، اشاره و خاطرنشان کرد: پیروزی حزبالله سرافراز در آن نبرد نابرابر و ناکامی رژیم کودککش اسرائیل نشان داد حرکت حقطلبانه جبهه جهانی مقاومت که با تکیه بر آموزههای عزتآفرین اسلام عزیز و با الگوگیری از انقلاب اسلامی آغاز شده است در نهایت به پیروزی ختم خواهد شد و وعدههای تخلف ناپذیر الهی را محقق خواهد کرد.
آیتالله جنتی همچنین تاکید کرد: این روزها هم که برخی سخن از اشغال کامل غزه و خلع سلاح حزبالله میزنند، بدانند که این حرفها خیالی خام است.