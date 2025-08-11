استان بوشهر می‌تواند به پایتخت رسانه‌ای مقاومت تبدیل شود

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر ظرفیت تبدیل شدن به پایتخت رسانه‌ای مقاومت را دارد، گفت: همانطور که بوشهر پایگاه مقاومت است، می‌تواند در عرصه رسانه نیز پیشتاز باشد.