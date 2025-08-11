بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله صفایی بوشهری در آئین بزرگداشت روز خبرنگار که با عنوان «صدای حقیقت» در کانون امام خمینی (ره) بوشهر برگزار شد، با تبریک ۱۷ مرداد روز خبرنگار گفت: جهاد و مقاومت رسانهای یک تکلیف حرفهای است.
وی تصریح کرد: جهاد و مقاومت حرفهای خبرنگاران در برابر تهاجم رسانهای جهان استکبار یک ضرورت بنیادین و یک تکلیف دینی، ملی و حرفهای خبرنگاری است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش محوری رسانهها در قدرت نرم نظام اسلامی، بر لزوم تقویت جبهه رسانهای مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی دشمن تأکید کرد.
وی با اشاره به تهاجم رسانهای دشمن در جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد: در این تهاجم، رسانههای بیگانه تلاش کردند ذهنیت مردم را تخریب کنند، اما با انسجام ملی، مدیریت رهبر معظم انقلاب و مقاومت رسانهای، توطئههای آنان خنثی شد.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه استان بوشهر ظرفیت تبدیل شدن به پایتخت رسانهای مقاومت را دارد، اظهار کرد: همانطور که بوشهر پایگاه مقاومت است، میتواند در عرصه رسانه نیز پیشتاز باشد.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز با بیان اینکه خبرنگاران سربازان اصلی جنگ رسانه هستند گفت: نیروهای مسلح ماموریت دفاع از کشور را بر عهده داشتند و خبرنگاران در جنگ رسانهای دشمن، به امنیت روانی و آرامش مردم کمک کردند.
سردار حمید خرمدل بیان داشت: خبرنگاران و اصحاب رسانه ما در فضای کنونی همانند سرباز اصلی جنگ رسانه است و برای خنثیسازی ترفندهای دشمنان بویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه حماسه آفریدند و نشانه اثبات آن این است که در این جنگ دشمن، صدا و سیما که نماد رسانه و خبرگزاری است را مورد هدف قرار داد.
وی با بیان اینکه نباید فضای رسانه فقط معطوف به مسایل سیاسی شود، اظهار کرد: ما فرصتهای اقتصادی و فرهنگی بسیاری در استان داریم و باید بخشی از حرکت رسانه برای ترویج و انتشار فرهنگ بوشهر باشد.
مسئول بسیج رسانه استان بوشهر نیز گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه انسجام و وحدت مثال زدنی بین رسانههای استان با هر نوع گرایش سیاسی شکل گرفت.
سرهنگ محسن رضایی نژاد ادامه داد: رسانهها با تولید محتواهای امیدآفرین و تبیین جنگ تحمیلی و نشان دادن خباثت دشمن، به آگاهی بخشی افکار عمومی کمک کردند.
مدیرعامل خانه مطبوعات استان بوشهر هم با اشاره به فعالیت ۱۶۷ رسانه فعال در استان خواستار تحقق مطالبات خبرنگاران شد و گفت: برنامههای ویژهای برای توانمندسازی فعالان رسانهای در استان بوشهر طراحی شده است.
مازیار هوشمند عنوان کرد: در زمان حاضر ۱۶۷ رسانه رسمی با مجوز هیئت نظارت بر مطبوعات در استان فعالیت میکنندکه برخی از آنها شامل رسانههای مکتوب به دلیل گرانی تجهیزات چاپ، کمبود کاغذ و نداشتن یارانه مناسب دچار رکود شدهاند.
وی گفت: باهماهنگی استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است در راستای اجرای دقیق و درستتر آئین نامه شیوهنامه توزیع آگهیهای دولتی از این راه کمکی به رسانههای مکتوب، پایگاههای خبری و رسانههای بر خط شود.
در این مراسم از خانوادههای شهدای رسانه داریوش شاهینی، محمود رفیعی نجات، یحیی خلیلی و ارسلان فهیمی تقدیر و از پوستر یازدهمین جشنواره رسانه ابوذر رونمایی شد.