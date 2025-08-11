پخش زنده
مسابقات آزاد سپک تاکرا ساحلی کشور جام شهدای اقتدار به میزبانی استان مازندران و در منطقه «هچیرود» چالوس برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تاکنون ۱۲ تیم شامل گلستان الف، گلستان ب، تهران، مرکزی، زنجان، کرمان، زاهدان، مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، البرز و کرمانشاه برای حضور در رقابت های آزاد سپک تاکرا ساحلی کشورمان اعلام آمادگی کردهاند.
این رقابتها ۳۱ مرداد تا ۲ شهریور در پارک ساحلی هچیرود برگزار میشود،
شناسایی استعدادهای برتر و متعاقب آن تشکیل تیم منتخب سپک تاکرای ساحلی از اهداف برگزاری این رقابتها است.