به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تاکنون ۱۲ تیم شامل گلستان الف، گلستان ب، تهران، مرکزی، زنجان، کرمان، زاهدان، مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، البرز و کرمانشاه برای حضور در رقابت های آزاد سپک تاکرا ساحلی کشورمان اعلام آمادگی کرده‌اند.

این رقابت‌ها ۳۱ مرداد تا ۲ شهریور در پارک ساحلی هچیرود برگزار می‌شود،

شناسایی استعداد‌های برتر و متعاقب آن تشکیل تیم منتخب سپک تاکرای ساحلی از اهداف برگزاری این رقابت‌ها است.