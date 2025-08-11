به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: از چهارم لغایت ۱۹ مرداد (یکم تا ۱۶ صفر) یک میلیون و ۶۲۹ هزار و ۶۵۷ زائر حسینی از دو پایانه مرزی چذابه و شلمچه تردد کرده‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۹۱ هزار و ۴۵۳ زائر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از طریق مرز‌های خوزستان وارد کشور عراق شدند و ۵۳۸ هزار و ۲۰۴ زائر پس از زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) و عتبات مقدسه از طریق مرز‌های چذابه و شلمچه وارد کشور شده‌اند.

محمد جولانژاد با اشاره به اینکه میزان تردد از مرز شلمچه یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۲۵۳ زائر بوده است، افزود: از این میزان ۸۳۲ هزار و ۹۰۶ زائر ازطریق این پایانه مرزی وارد کشور عراق و ۴۳۳ هزار و ۳۴۷ زائر وارد میهن اسلامی شده‌اند.

وی ادامه داد: از چهارم لغایت ۱۹ مرداد (یکم تا ۱۶ صفر) میزان تردد از پایانه چذابه ۳۶۳ هزار و ۴۰۴ زائر تردد داشته‌اند که از این تعداد ۲۵۸ هزار و ۵۴۷ زائر برای زیارت کربلای معلی از طریق مرز چذابه خارج شدند و ۱۰۴ هزار و ۵۸۷ زائر پس از زیارت حرم نورانی حضرت سیدالشهدا (ع) وارد میهن اسلامی شدند.