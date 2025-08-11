به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مهدی حامی افزود: در مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم تخم مرغ خوراکی در قالب ۱۰۲ محموله صادراتی به کشور‌های مختلف صادر شده که این میزان در سال جاری ۷۹ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این صادرات در قالب ۱۹۳ محموله انجام گرفته است گفت: مقصد این محموله‌ها کشور‌های قطر، بحرین، عراق، افغانستان، سودان، عمان، پاکستان، سومالی و ترکمنستان بوده است.