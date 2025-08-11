مأمورین محیط‌بانی بندر گلمانخانه در حین اجرای گشت و پایش میدانی در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه، با یک مورد برداشت غیرمجاز شن مواجه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: در جریان گشت روزانه محیط‌بانان در منطقه، یک دستگاه خودروی فعال در برداشت غیرمجاز شن شناسایی و پس از توقیف در محل، موضوع صورت‌جلسه و متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.

بهزاد شیر پنجه افزود:برداشت‌های غیرقانونی از بستر‌های طبیعی، علاوه بر تخریب اکوسیستم حساس منطقه، تهدیدی جدی برای تعادل محیط‌زیست و پایداری خاک و پوشش گیاهی محسوب می‌شود.

شیرپنجه با تقدیر از هوشیاری مأموران محیط‌بان گفت: یگان حفاظت پارک ملی با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه تخلف زیست‌محیطی و تجاوز به حریم مناطق تحت حفاظت برخورد خواهد کرد و گشت‌های منظم برای پیشگیری از این اقدامات ادامه دارد.