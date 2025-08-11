به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مراسمی با حضور رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، محمود وفایی مدیر تیم‎‌های ملی و مهدی کابلی سرپرست بخش کوهستان کمیته آفرود؛ حکم فراز شکری به عنوان «مربی تیم‌های پایه و جوانان کراس کانتری کوهستان» به وی اعطا شد.

متن حکم انتصاب ایشان، بدین شرح است.

جناب آقای فراز شکری

با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «مربی تیم‌های پایه و جوانان کراس کانتری کوهستان فدراسیون دوچرخه‌سواری» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به پروردگار متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین رشد، توسعه و شکوفایی ورزش کشور، موفق و منصور باشید.