رئیس فدراسیون دوچرخهسواری در حکمی، مربی تیمهای پایه و جوانان کراس کانتری کوهستان را منصوب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مراسمی با حضور رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، محمود وفایی مدیر تیمهای ملی و مهدی کابلی سرپرست بخش کوهستان کمیته آفرود؛ حکم فراز شکری به عنوان «مربی تیمهای پایه و جوانان کراس کانتری کوهستان» به وی اعطا شد.
متن حکم انتصاب ایشان، بدین شرح است.
جناب آقای فراز شکری
با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «مربی تیمهای پایه و جوانان کراس کانتری کوهستان فدراسیون دوچرخهسواری» منصوب میشوید.
امید است با اتکال به پروردگار متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین رشد، توسعه و شکوفایی ورزش کشور، موفق و منصور باشید.