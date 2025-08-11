اعزام مددجویان کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد به پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گفت: امسال هزار و ۸۰۰ مددجوی این نهاد به پیاده روی بزرگ اربعین حسینی اعزام می‌شوند.

علی اصغر قلی پور به بیان اینکه به هر خانوار تخت پوشش بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می‌شود افزود: علاوه بر این تسهیلات قرض الحسنه به هر خانوار نیز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وام بلا عوض پرداخت می‌شود.