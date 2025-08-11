با حمایت کمیته امداد امام خمینی استان؛
اعزام مددجویان کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد به پیاده روی اربعین
مدیرکل کمیته امداد استان از اعزام مددجویان تحت پوشش این نهاد به پیاده روی اربعین خبر داد.
علی اصغر قلی پور به بیان اینکه به هر خانوار تخت پوشش بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تسهیلات قرض الحسنه پرداخت میشود افزود: علاوه بر این تسهیلات قرض الحسنه به هر خانوار نیز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وام بلا عوض پرداخت میشود.
قلی پور اضافه کرد: در صورت مشارکت و مساعدت خیران و نیکوکاران مبلغ تسهیلات بلاعوض هر خانوار مددجو به ۵ میلیون تومان افزایش پیدا میکند.