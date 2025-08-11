به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون نیمه ابری تا ابری است گفت: در برخی مناطق از جمله آستارا ، تالش ، ماسول ه، رضوانشهر و سیاهکل بارش باران گزارش شده است که پیلمبرای رضوانشهر با ۲۲ میلیمتر و آستارا با ۲۱ میلیمتر بارندگی به ترتیب بیشترین بارش را به خود اختصاص دادند.

محمد دادرس با بیان اینکه پس از گذشت حدود ۳ هفته هوای گرم و آفتابی، بارش باران در گیلان از صبح امروز در برخی مناطق آغاز شده گفت: این بارش‌ها از اواخر وقت فردا تقویت می‌شود و در این مدت دمای هوا نیز بین ۲ تا ۶ درجه کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه این کاهش دما تا پایان هفته در استان ماندگار است افزود: در این مدت افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق و بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان به هشدار سطح نارنجی هواشناسی هم اشاره کرد و گفت: شالیکاران با توجه به شرایط هوایی پیش رو محصولشان را برداشت کنند.

محمددادرس همچنین افزود: بالاآمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر هم دور از انتظار نیست.

وی گفت: دریای خزر هم از امروز تا اوایل هفته‌ی پیش رو با ارتفاع موج یک متر برای فعالیت‌های دریایی نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: در شبانه روز گذشته اسب وونی تالش با دمای هوای ۱۷ درجه سلسیوس و لوشان با دمای هوای ۴۰ درجه سلسیوس به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین شهر‌های گیلان بود.

محمد دادرس افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۹ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۵ درصد است.