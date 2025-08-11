پارکینگ‌های حرم امام‌رضا (ع) در دهه پایانی ماه صفر به مراکز استراحت زائران تبدیل می‌شوند .

تبدیل پارکینگ‌های حرم امام‌رضا (ع) به مراکز استراحت زائران، در دهه پایانی صفر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون خدمات زائران حرم مطهر رضوی گفت: باتوجه‌به نیاز زائران پیاده به فضای استراحت موقت در نزدیکی حرم مطهر، برنامه‌ریزی شده تا پارکینگ‌های شماره یک و سه که در مجاورت صحن‌ها قرار دارند، به‌صورت موقت از مدار توقف وسایل نقلیه خارج شوند و به مراکز استراحت زائران اختصاص یابند.

شبان افزود : از زائرانی که با وسیله نقلیه شخصی به مشهد سفر می‌کنند درخواست می‌شود از مراجعه به پارکینگ‌های حرم مطهر خودداری و خودرو‌های خود را در پارکینگ‌های عمومی سطح شهر، پارک کنند.