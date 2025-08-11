رئیس سازمان شیلات:
افزایش اعتبار طرحهای شیلات استان بوشهر به ۴۰۰ میلیارد تومان
حمزه رستمپور گفت: امسال طرحهای آبادانی بخش شیلات استان بوشهر دو برابر شدهاند و اعتبار آنها بیش از چهار هزار میلیارد ریال خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ رئیس سازمان شیلات ایران در سفر به بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: استان بوشهر در بخش شیلات پیشرو است و گنجایشهای بالایی دارد و سازمان شیلات نیز در توسعه اقتصاد دریامحور برنامههایی برای کشور و استان بوشهر دارد.
حمزه رستمپور افزود: امسال دو بازدید از استان بوشهر داشتم که با همراهی مسئولان استانی طرحهای عمرانی این بخش را دو برابر کردیم؛ مانند اسکله جفره، گام دوم اسکله خور خان و همچنین جزیره خارگ؛ که اعتبار آنها بیش از چهار هزار میلیارد ریال است و ادامهدار خواهند بود.نقش صیادان در نگهداشت دریا بیشتر میشود
او با اشاره به افزایش تجهیز بنادر صیادی، اضافه کرد: یکی از طرحهای مهم سازمان شیلات طرحهای مدیریت صیدگاهی است که صیادان در حفاظت از دریا دخیل میشوند.
رستمپور با بیان اینکه این طرح را برای نخستین بار میخواهیم اجرا کنیم، افزود: نگاه ما این است که صیادان آنقدر آگاه و مسئولیتپذیر شوند که خودشان بدانند کِی به دریا بروند و کی خارج شوند و صید نکنند.
رئیس سازمان شیلات ایران گفت: طرح صیدگاهی با کمک جامعه صیادی هر منطقه و حوزه استحفاظی و البته با همراهی سازمان شیلات است و هیچ هزینهای برای صیاد ندارد. واگذاری مدیریت به صیادان منطقه به این دلیل است که افراد بومی و متخصص در بخش شیلات فراوان هستند.
رستم پور بیان کرد: در پرورش ماهی در قفس هرچند استان بوشهر دیر آغاز کرد، اما اکنون پیشرو است و در پرورش میگو نیز استان بوشهر دارای ابتکار است؛ سرمایهگذاران تغییر ساختار داشتند و روند خوبی در بخش شیلات دارند.
او اضافه کرد: محصولات شیلاتی استان صادرات محور است و ۸۰ درصد میگو صادر میشود؛ همچنین ماهیهای پرورشی این استان نیز صادر میشود.
رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه برای ما زیبنده نیست که مردم روستاهای کنار ساحل شغل نداشته باشند، گفت: بهدنبال مشاغل روستایی در بخش شیلات هستیم و امیدواریم در آینده بیکاری در سواحل استان بوشهر نداشته باشیم.
رستمپور گفت: توسعه دریامحور، پرورش ماهی در قفس، پایداری صید، پیشگیری از دورریز و بهرهوری صیادی و صید در آبهای دور در آفریقا از مهمترین برنامههای امسال سازمان شیلات ایران است.