او اضافه کرد: محصولات شیلاتی استان صادرات محور است و ۸۰ درصد میگو صادر می‌شود؛ هم‌چنین ماهی‌های پرورشی این استان نیز صادر می‌شود.رئیس سازمان شیلات ایران با بیان این‌که برای ما زیبنده نیست که مردم روستا‌های کنار ساحل شغل نداشته باشند، گفت: به‌دنبال مشاغل روستایی در بخش شیلات هستیم و امیدواریم در آینده بیکاری در سواحل استان بوشهر نداشته باشیم.رستم‌پور گفت: توسعه دریامحور، پرورش ماهی در قفس، پایداری صید، پیشگیری از دورریز و بهره‌وری صیادی و صید در آب‌های دور در آفریقا از مهمترین برنامه‌های امسال سازمان شیلات ایران است.