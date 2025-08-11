به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سید عقیل مرتضوی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا وسیما با بیان اینکه ما پنجمین سال متوالی خشکسالی را تجربه می‌کنیم، گفت: امسال بارندگی ۵۰ درصد و آب ورودی به سد‌ها نیز ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: ۵۰ درصد از آب تحویلی برای بخش کشاورزی استان بوده و ۵۰ درصد مابقی برای تامین آب شرب هم استانی‌ها تحویل شرکت آب و فاضلاب استان شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان با بیان اینکه طبق گزارش جهاد کشاورزی استان، سند الگوی کشت به استان ابلاغ شده گفت: با توجه به خشکسالی‌های متوالی نیاز است که اجرای این سند سرعت بگیرید و کشاورزان به سمت کشت گیاهان کم آب طلب بروند.

مرتضوی در ادامه بیان کرد: امسال ۹ میلیون مترمکعب آب از سد شیرین دره برای بخش کشاورزی تخصیص داده شده، اما کشاورزان این میزان را در ۲ ماهه اول سال مصرف کردند که مجدد یک میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب دیگر نیز اختصاص داده شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: بخشی از آب سد‌ها به شرب و صنعت اختصاص دارد که کشاورزان باید در مصرف آب مدیریت کنند تا با کمبود آب در این بخش‌ها مواجه نشویم.

مرتضوی افزود: ظرفیت کل مخازن سد‌های استان ۲۲۲ میلیون و ۸۵۰ هزار متر مکعب است، که اکنون تنها ۳۵ میلیون و ۸۰ هزار متر مکعب معادل ۱۶ درصد این ظرفیت، آب ذخیره دارد.

خراسان شمالی هشت سد و ۱۱ بند انحرافی دارد.