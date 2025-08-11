تردد در مرز مهران به بیش از ۲ میلیون رسید
استاندار ایلام گفت: ترددکنندگان مرز مهران «از اول صفر تاکنون» به بیش ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار نفر رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در بازدید از پایانه شهید رئیسی اظهار داشت: ترددکنندگان مرز مهران به بیش ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار رسیده و موج بازگشت زوار آغاز شده است.
وی افزود: از بامداد تاکنون بیش از ۱۲۵ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند و تعداد زوار برگشتی از عتبات عالیات، بیش از زواری هستند که از کشور خارج میشوند.
کرمی ادامه داد: در هر ساعت بیش از ۱۰ هزار نفر از مرز مهران تردد میکنند.
وی همچنین با بیان اینکه پذیرایی و خدماتدهی به زوار در پایانه شهید رئیسی مطلوب است، عنوان کرد: همه تمهیدات برای تامین ناوگان حمل و نقل عمومی برای انتقال زوار به مقاصد خود اتخاذ شده است.
استاندار ایلام به ظرفیت زیاد مواکب برای خدمترسانی به زوار اشاره و اضافه کرد: موکب ها تا خروج آخرین زوار اربعینی به کشور به آنها خدماترسانی میکنند.