رئیس سازمان منابع طبیعی کشور گفت: کمبود تجهیزات مناسب، مهمترین معضل جنگلبانان کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، امروز در هفتمین مراسم گرامیداشت ملی روز جنگلبان و جان نثاران منابع طبیعی کشور در چالوس با بیان اینکه بیش از ۱۸۰ جنگلبان از سراسر کشور در سطح استانی و سپس کشوری مورد ارزیابی قرار گرفتند، گفت: در نهایت با ملاکهای ارزیابی در ۳ سطح جنگلبان درجه یک، دو و سه دسته بندی شدند.
علی تیموری با بیان اینکه جنگلبانان با وجود همه مشکلات ساختاری و کمبودها برای طبیعت فداکاری میکنند، افزود: نبود ساختار و تشکیلات مناسب برای دریافت احکام کارگزینی و مشکلات قضایی و همچنین کمبود تجهیزات مناسب مهمترین معضلات جنگلبانان در کشور است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: در بسیاری از استانها از جمله مازندران کمبود نیرو نیست، اما جای خالی تجهیزات جدید و پیشرفته احساس میشود و باید فکری به حال آن کرد.
تیموری گفت: دوربینهای دید در شب و مادون قرمز در پهنه و ورودی جنگل که گمان قاچاق میرود، نصب شده تا هم جلوی قاچاق گرفته شود و هم آتش سوزیهای احتمالی پیش بینی و پیش گیری شود.
وی در مورد انتخاب جنگلبانان نمونه کشوری گفت: این افراد از ۲۰ استان کشور برگزیده شدند که در عملکرد حرفهای، خلاقیت، تعامل اجتماعی و تعهد سازمانی و حرفهای بیشترین امتیاز را گرفتند.
در این مراسم از ۲۰ جنگلبان نمونه کشوری با دادن هدایایی قدردانی شد.