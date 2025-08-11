پخش زنده
رئیس مرکز راهبری ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری گفت: حمایت ویژه از شرکتهای دانشبنیان و تقویت فعالیتها در حوزههای نوین کوانتوم، لیزر و فوتونیک از اولویتهای اصلی معاونت علمی است.
رئیس مرکز راهبری ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی رئیس جمهور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه نشست خبری که در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان برگزار شد گفت: فناوری کوانتوم یکی از فناوریهای نوظهور محسوب میشود و ما در یکسال گذشته تا کنون در تلاش بودیم تا زیرساختها، منابع انسانی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان در الویت فعالیتهای خود قرار دهیم
عبدالحسن بهرامی، ضمن اشاره به تصویب سند کوانتوم گفت: از مهمترین اقدامات در یکسال گذشته که با همواری شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است، تصویب و ابلاغ سند کوانتوم توسط ریاست جمهوری بوده است
بهرامی افزود: ما هم در مجموعه معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تشکیل ستاد کوانتوم، لیزر و فوتونیک را در دستور کار قرار دادیم
وی ضمن اشاره به حوزه زیرساخت در این حوزه گفت: در این حوزه برنامههای جدی را در دستور کار قرار دادیم و در بخش توسعه منابع انسانی با همکاری دانشگاهها و پژوهشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی به دنبال تقویت نیروی انسانی هستیم
وی افزود: از طریق حمایتهایی که از سوی بنیاد ملی علم وبا همکاری دانشگاهها گرنتهای پژوهشی اساتید و حمایت از شرکتهای دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته است
رئیس مرکز راهبری ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: تاکید کرد: ما به دنبال توسعه بازار و توسعه کاربرد این حوزه در صنایع مختلف هستیم و در همین راستا یک تسهیلگری نسبت به حضور موثر شرکتها در بازار هدف در دستور کار قرار گرفته است و این از اولویتهای ما در معاونت علمی محسوب میشود.