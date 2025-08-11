به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس هیات بیلیارد و بولینگ هرمزگان گفت: در فینال این مسابقات احمد معلمی قهرمان شد و امین نخلی و حسین باختری به ترتیب دوم و سوم شد.

بهزاد نام ورجاه افزود: در این دوره از مسابقات ۳۰ ورزشکار با هم رقابت کردندکه هشت تن به مرحله پایانی راه یافتند.

بیشتر بخوانید؛ انتخاب رئیس هیات بولینگ، بیلیارد و بولس هرمزگان

مسابقات بیلیارد هرمزگان از ۲۸ اردیهشت تا نوزده مرداد ۱۴۰۴به مدت ۱۰هفته در بندرعباس برگزار شد.