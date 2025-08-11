به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلسه ستاد اربعین شهرستان یزد برگزار و در این نشست چهار مسیر اصلی برای برگزاری این مراسم به شرح ذیل مشخص شد:

مسیر شماره یک: ساعت ۸ صبح حرکت از میدان امام حسین (ع) به طرف حسینیه نجف‌آباد در حمیدیا.

مسیر شماره دو: ساعت ۶ صبح از ابتدای جاده سلامت، روبروی پارک کوهستان، به سمت حسینیه امام در شهرستان تفت

مسیر شماره ۳: شروع مراسم از ساعت ۱۶ عصر، از امامزاده جعفر به سمت سیدجعفر محمد در بلوار جمهوری.

مسیر شماره ۴: حرکت از ساعت ۱۷ بعدازظهر، از گلزار شهدای گردفرامرز شاهدیه به سمت آستان سیدجعفر محمد.

بر اساس اعلام این ستاد، مراسم عزاداری هیئت‌های مذهبی از صبح اربعین در مسجد جامع یزد با پخش زنده از شبکه یزد همراه خواهد بود.