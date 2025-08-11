داور استان چهارمحال و بختیاری به جام ملت‌های فوتبال آسیای میانه دعوت شد.

دعوت داور چهارمحال و بختیاری به جام ملت‌های فوتبال آسیای میانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: با دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی موعود بنیادی‌فرد در این مسابقات به قضاوت خواهد پرداخت.

حسین زمانی افزود: مسابقات جام ملت‌های فوتبال آسیای میانه (کافا) ۲۰۲۵ به میزبانی تاجیکستان و ازبکستان از ۷ الی ۱۷ شهریورماه برگزار می‌شود.

به گفته وی: تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های تاجیکستان، افغانستان و مالزی هم‌گروه شده است.