پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر این که کشورش هرگز باجخواهی و اعمال فشار از سمت دشمنان خود را نخواهد پذیرفت، گفت: کشورهای غربی متوجه سیگنال روسیه و خروج این کشور از پیمان تعلیق استقرار موشکهای میانبرد و کوتاهبرد شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «راسیا ۲۴» با تاکید بر این که مسکو به هیچ کشوری باج نخواهد داد و تلاشها برای اعمال فشار و دیکته کردن به روسیه بی نتیجه خواهد ماند، گفت: ما در هر زمینهای که در آن پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد (INF Treaty) مطرح باشد، برای محافظت از امنیت ملی خود، اقدامات پیشگیرانه انجام خواهیم داد.
سرگئی ریابکوف تصریح کرد: گاهی وضعی به وجود میآید که باید پیشگیرانه عمل کرد و گامهای احتمالی دشمن را پیشبینی کرد.
معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین در این ارتباط خاطرنشان کرد که کشورهای غربی متوجه سیگنال روسیه و خروج این کشور از پیمان تعلیق استقرار موشکهای میانبرد و کوتاهبرد شدهاند.
سرگئی ریابکوف اظهار داشت: «ما منابع آگاه نسبتاً معتبری داریم که تأیید کردند این سیگنال دریافت و نتیجه مطلوب حاصل شده است به نحوی که مقامات نظامی و امنیتی غربی اکنون این موضوع را مورد توجه قرار دادهاند.»
وزارت امور خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود که شرایط برای حفظ تعلیق یکجانبه استقرار موشکهای زمینی میانبرد و کوتاهبرد از بین رفته است و دیگر مسکو خود را متعهد به رعایت آن نمیداند.
امنیت کالنینگراد با ابزارهای لازم تضمین خواهد شد
ریابکوف همچنین در ارتباط با امنیت کالنینگراد گفت: امنیت این منطقه را به رغم همه تهدیدات سازمان پیمان آتلانیتک شمالی (ناتو)، روسیه با تمام ابزارهای لازم تضمین خواهد کرد.
این دیپلمات ارشد روس تاکید کرد: «منطقه کالینینگراد بخش جداییناپذیر کشور ماست و به هیچ وجه این موضوع قابل بحث نیست.»
کالیننگراد به عنوان غربیترین ایالت روسیه تا پایان جنگ جهانی دوم بخشی از آلمان بود و سپس در کنفرانس پوتسدام در سال ۱۹۴۵ در اختیار اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت. تقریباً از یک میلیون ساکن کالیننگراد، بیشتر افراد روس تبار و همچنین تعداد کمی اوکراینی، لهستانی و لیتوانیایی هستند.