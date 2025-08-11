پخش زنده
ماموران مرزبانی هرمزگان بیش از دو میلیون لیتر سوخت قاچاق در شهرستان جاسک کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده مرزبانی کشور گفت: این محموله به ارزش ۷۵۹ میلیارد ریال، از یک فروند کشتی در آبهای انحصاری ایران کشف و توقیف شد.
سردار محمد علی گودرزی افزود: باندهای کلان قاچاق سوخت قصد داشتند مقدار قابل توجهی سوخت قاچاق را با این کشتی نفتکش و پرچم کشور ثالث، از مرزهای آبی کشور خارج کنند.
وی گفت: سوختها پس از انتقال به بندر جاسک تحویل مراجع قانونی شد.
فرمانده مرزبانی کشور افزود: در این رابطه ۱۷ متهم و سودجوی خارجی دستگیر شدند.