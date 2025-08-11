به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی نی ریز گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل جاده‌های اصلی این شهرستان، به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ عظیم‌الله کرمی افزود: پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از این خودرو ۹۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در کف و سقف اتوبوس جاسازی شده بود، کشف شد.

سرهنگ عظیم‌الله کرمی ادامه داد: در بازرسی‌های انجام شده دو نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز گفت: برخورد با سوداگران مرگ و قاچاقچیان به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.