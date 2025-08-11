پخش زنده
امروز: -
۹۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک از کف و سقف اتوبوسی در جاده شهرستان نی ریز کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی نی ریز گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل جادههای اصلی این شهرستان، به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ عظیمالله کرمی افزود: پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از این خودرو ۹۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانهای در کف و سقف اتوبوس جاسازی شده بود، کشف شد.
سرهنگ عظیمالله کرمی ادامه داد: در بازرسیهای انجام شده دو نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.
فرمانده انتظامی نیریز گفت: برخورد با سوداگران مرگ و قاچاقچیان به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.