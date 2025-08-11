بارش شدید باران که نواحی جنوب غربی ژاپن را در برگرفته و موجب طغیان سیل و رانش زمین شده، باعث آوارگی میلیون‌ها نفر و ناپدید شدن شماری از ساکنان این مناطق شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقام‌های ژاپنی پس از بارش شدید باران که منجر به وقوع سیل و رانش زمین در «کیوشو» (سومین جزیره واقع در جنوب غرب ژاپن) و در پی آن مفقودی چندین نفر شد، از میلیون‌ها نفر خواستند خانه‌های خود را در این نواحی تخلیه کنند.

شدت بارش در ساعات اولیه روز جاری باعث شده است تا شهر «تامانا» در استان «کوماموتو» (Kumamoto) واقع در منطقه کیوشو بیشترین آسیب را متحمل شود.

خبرگزاری کیودو نیز ضمن پوشش این خبر افزود: به علت بارش شدید باران که باعث سست شدن اراضی و رانش زمین شده است، تاکنون چندین نفر در استان کوماموتو که درصدد تخلیه منطقه بودند، مفقود شدند.

شیگرو ایشیبا نخست وزیر ژاپن نیز صبح دوشنبه (امروز به وقت محلی) در یک کنفرانس خبری گفت: دولت توکیو متعهد به اجرای پاسخ‌های ضروری به این فاجعه (طبیعی) است.

در همین حال شرکت راه‌آهن کیوشو به دلیل باران شدید، فعالیت قطار‌های پرسرعت «کیوشو شینکانسن» (Kyushu Shinkansen) را به طور کامل متوقف کرد. این خط آهن سریع السیر مابین شهر‌های «فوکوئوکا» (Fukuoka) و کاگوشیما در کشور ژاپن است.

رسانه‌های ژاپن تاکنون به شمار قربانیان و میزان خسارات ناشی از این بارندگی‌ها اشاره‌ای نکردند.