پخش زنده
امروز: -
با توجه به ادامه جنایتهای رژیم صهیونیستی شمار شهدای گرسنگی و سوءتغذیه در نوار غزه به ۲۲۲ نفر رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۵ نفر به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه به شهادت رسیدند که یکی از آنها کودک است.
طبق این گزارش، تا این لحظه مجموع شهدای گرسنگی و سوءتغذیه در باریکه غزه به ۲۲۲ نفر رسید که ۱۰۱ نفر از آنها کودک هستند.
همچنین منابع خبری گزارش دادند: از بامداد امروز دوشنبه تاکنون، دست کم ۴۰ شهروند فلسطینی در حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند.
جنگندههای رژیم صهیونیستی منطقه الشجاعیه در شرق شهر غزه را بمباران کردند.
شماری از خانهها در محله الزیتون در جنوب شرقی شهر غزه نیز هدف حملات جنگندهها و توپخانههای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.
در این حمله، شماری شهید و عده ای نیز زخمی شدند که بیشتر آنها کودک هستند.