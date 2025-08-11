روایت خاطرات مواکب پذیرایی زائران اربعین در مستند «هزار و یک قدم» و مستند «سید فیصل» به مناسبت اربعین حسینی از شبکه مستند سیما پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «هزار و یک قدم» به تهیه‌کنندگی احمد شفیعی و کارگردانی حسین نشاطی، با محوریت خاطرات مواکب پذیرایی زائران اربعین، امشب دوشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

مستند «هزار و یک قدم» روایت خاطرات مهدی جعفری و محدثه خسروانی از خدمات‌رسانی و فعالیت مواکب پذیرایی زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی است.

این مستند با نگاهی مستند و انسانی، جلوه‌هایی از تلاش و عشق خادمان در مواکب اربعین را به تصویر می‌کشد و روایتگر داستان‌هایی واقعی و تاثیرگذار از مسیر عشق به سیدالشهدا (ع) است.

«هزار و یک قدم» به تهیه‌کنندگی احمد شفیعی و کارگردانی حسین نشاطی، دوشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۲۰:۰۰ به روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۵:۰۰ تقدیم علاقه‌مندان خواهد شد.

مستند «سید فیصل»

مستند «سید فیصل»، تولید جدید شبکه مستند سیما به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد طالبی، با محوریت روایت سفر زمینی یک زائر پاکستانی در ایام اربعین، چهارشنبه ۲۲ مرداد از این شبکه پخش می‌شود.

مستند «سید فیصل» به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۲۰:۰۰ از این شبکه پخش و روز بعد ساعت ۱۵:۰۰ بازپخش خواهد شد.

این مستند که به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد طالبی تولید شده، داستان یک بلاگر جوان پاکستانی به نام سید فیصل را روایت می‌کند که همراه کاروانی از ایالت پنجاب پاکستان، عازم کربلا می‌شود.

او در مسیر حرکت خود، حال و هوای معنوی زائران، شهر‌ها و مکان‌های مختلف را ثبت و در فضای مجازی با مخاطبانش به اشتراک می‌گذارد.

«سید فیصل» با نگاهی انسانی و مستند، به چالش‌ها و سختی‌های سفر زمینی کاروان‌های زیارتی پاکستان می‌پردازد و در عین حال، مهمان‌نوازی مردم ایران در مرز‌های میرجاوه (سیستان و بلوچستان) و چذابه را نیز به تصویر می‌کشد. بخش‌هایی از این مستند همچنین به روایت استقبال مردم شهر‌های نجف و کربلا از زائران پاکستانی اختصاص دارد.

شبکه مستند سیما با پخش این اثر، تلاش دارد تا یکی از زوایای کمتر دیده‌شده پیاده‌روی عظیم اربعین، یعنی حضور زائران کشور‌های همسایه به‌ویژه پاکستان، را به مخاطبان ارائه کند.