به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهرام بخشی با بیان این که فضای ورزشی نقش موثری در ارتقاء سلامت جسمی و روانی دانش آموزان دارد، افزود: تأمین و بسط عدالت در بهره‌مندی از فرصت‌ها و امکانات تعلیم و تربیت کیفی به ویژه در مناطق کم برخوردار و محروم، روستا‌ها و حاشیه شهر‌ها در راستای اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی و تأکیدات سند تحول بنیادین است.

او تصریح کرد: امیدواریم با تلاش‌های انجام شده، شرایطی فراهم شود که دانش آموزان بدون نگرانی از آسیب‌های ورزشی بتوانند تمرینات تخصصی را بر روی کف پوش‌های استاندارد انجام دهند و در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی افتخار آفرین باشند.