مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا، ترامپ را شیفته دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کرد که برای جلب توجه، نمایش‌های بی‌اثر برگزار می‌کند. بولتون با تأکید بر اینکه این اقدامات هیچ تغییر واقعی در سیاست خارجی ایجاد نکرده، گفت که ترامپ، صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان را هم مصادره کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا که در دولت اول «دونالد ترامپ» خدمت کرده و از منتقدان رئیس‌جمهور آمریکاست، بر این باور است که رهبر کنونی کاخ سفید «بیشتر از هر چیز دیگری خواستار جایزه صلح نوبل است» و شیفته هر کسی می‌شود که پیشنهاد معرفی کردنش به عنوان نامزد دریافت این جایزه را بدهد.

بولتون در مصاحبه‌ای گفت کسانی همچون «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی کشف کرده‌اند «راه به دست آوردن دل ترامپ این است که پیشنهاد معرفی کردن او به عنوان نامزد جایزه صلح نوبل را بدهند.»

جان بولتون با اشاره به برخی تلاش‌های اخیر ترامپ برای آنکه خود را «عامل صلح» نشان دهد، همچون میزبانی کردن از نشست سران ارمنستان و جمهوری آذربایجان در واشنگتن برای امضای «توافق صلح» یا میانجیگری برای آنکه بین کنگو و روآندا توافقی را منعقد کند، تصریح کرد: «به اعتقاد من کار‌هایی که او انجام داده هیچگونه تغییر اساسی در وضعیت موجود در هیچ یک از این مناطق به وجود نیاورده‌اند و از جمله دیدید که هندی‌ها چقدر از این که ترامپ اعتبار آتش‌بس در خاتمه نبرد هند و پاکستان در مه را متعلق به خودش دانست، ناراحت شدند.»

بولتون بیان داشت: «فکر می‌کنم ترامپ تصریح کرده که خواستار جایزه صلح نوبل بیشتر از هر چیز دیگری است و همانطور که عاصم منیر، رئیس ارتش پاکستان و بنیامین نتانیاهو فهمیدند، راه به دست آوردن دل او این است که توصیه به معرفی کردنش به عنوان نامزد این جایزه بکنید.»

انتقادات بولتون در حالی مطرح شدند که اخیرا چندین سیاستمدار شامل نتانیاهو، پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید و سان چانتهول، معاون نخست‌وزیر کامبوج این احتمال را مطرح کردند که ترامپ برای چندین جایزه صلح نوبل نامزد شود.

بولتون که همچنین از نشست جمعه آینده ترامپ با ولادیمیر پوتین در آلاسکا انتقاد کرده، تاکید کرد اقدامات ترامپ هیچ چیز را در عرصه سیاست خارجی تغییر نداده است.

او گفت: «ترامپ در قبال درگیری تایلند و کامبوج صرفا آنها را به تحمیل تعرفه‌ها در صورت امضا نکردن توافق صلح تهدید کرد. آنها فقط یک توافق صلح را امضا کردند و هیچ چیز تغییر نکرده است؛ و عامل اصلی صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز این است که روس‌ها سال گذشته اجازه دادند که آذربایجان کنترل منطقه قره‌باغ را به دست بگیرد.»