مستند «باغ‌های گمشده» به کارگردانی هادی آفریده با نگاهی آسیب‌شناسانه، به بررسی روند تخریب و نابودی باغ‌های تاریخی شهر تهران در دو قرن گذشته می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «باغ‌های گمشده» با روایت حسن پورشیرازی، تلاش دارد مخاطبان را با سیر تحول باغ‌های شهری در تهران آشنا کند و پیامد‌های گسترش بی‌رویه شهر و ساخت‌وساز‌های بی‌ضابطه را به تصویر بکشد.

در بخش‌هایی از این اثر مستند، مخاطب با نام و سرنوشت شماری از باغ‌های مشهور تهران از جمله باغ مبشرالدوله، باغ وقارالدوله، باغ سپهسالار، باغ نیرالدوله، باغ جلال‌الملک و باغ مسیح‌الملک آشنا می‌شود؛ باغ‌هایی که امروزه جای خود را به ساختمان‌های بلند، گاراژ‌ها و انبار‌ها داده‌اند.

مستند «باغ‌های گمشده» نگاهی مستند و انتقادی به تخریب میراث طبیعی و تاریخی تهران دارد و مخاطب را با واقعیتی تلخ از نابودی فضا‌های سبز و تغییر کاربری‌های تاریخی آشنا می‌سازد.

این مستند دوشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه مستند سیما پخش و روز بعد، سه‌شنبه ۲۱ مرداد ساعت ۱۰:۰۰ بازپخش خواهد شد.