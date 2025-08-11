پخش زنده
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ابلاغ دستور رئیسجمهور برای اجرای طرح پایلوت هوشمندسازی در پارک ملی گلستان خبر داد که پس از ارزیابی، در دیگر مناطق حفاظتشده کشور نیز اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه شورای راهبری پارک ملی گلستان با حضور استانداران خراسان شمالی و گلستان، اعلام کرد که رئیسجمهور دستور ویژهای برای هوشمندسازی حفاظت از این ذخیرهگاه زیستکره صادر کرده است.
این طرح به منظور کاهش تعارضات میان محیطبانان و جوامع محلی و بهرهگیری از فناوریهای نوین به عنوان یک طرح پایلوت در یکی از ارزشمندترین پارکهای ملی کشور اجرا میشود. پس از ارزیابی نقاط قوت و ضعف، این طرح در دیگر مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیز به کار گرفته خواهد شد.
انصاری با تأکید بر نگاه ویژه دولت و رئیسجمهور به حفاظت محیط زیست، گفت: علاوه بر تقویت تجهیزات و فناوریهای پایش، توسعه آموزش و مشارکت جوامع محلی و ذینفعان از اولویتهای اصلی ماست.
در این جلسه، استانداران گلستان و خراسان شمالی بر اهمیت مدیریت یکپارچه و مشارکت مردمی در حفاظت از پارک ملی گلستان تأکید کردند. همچنین، پیشنهادهای اصلاح اساسنامه شورا توسط مریم شهبازی، عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان، ارائه شد.