به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه شورای راهبری پارک ملی گلستان با حضور استانداران خراسان شمالی و گلستان، اعلام کرد که رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای برای هوشمندسازی حفاظت از این ذخیره‌گاه زیست‌کره صادر کرده است.

این طرح به منظور کاهش تعارضات میان محیط‌بانان و جوامع محلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به عنوان یک طرح پایلوت در یکی از ارزشمندترین پارک‌های ملی کشور اجرا می‌شود. پس از ارزیابی نقاط قوت و ضعف، این طرح در دیگر مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیز به کار گرفته خواهد شد.

انصاری با تأکید بر نگاه ویژه دولت و رئیس‌جمهور به حفاظت محیط زیست، گفت: علاوه بر تقویت تجهیزات و فناوری‌های پایش، توسعه آموزش و مشارکت جوامع محلی و ذی‌نفعان از اولویت‌های اصلی ماست.

در این جلسه، استانداران گلستان و خراسان شمالی بر اهمیت مدیریت یکپارچه و مشارکت مردمی در حفاظت از پارک ملی گلستان تأکید کردند. همچنین، پیشنهادهای اصلاح اساسنامه شورا توسط مریم شهبازی، عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان، ارائه شد.



