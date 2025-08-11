مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به وجود ۵۳۰ هزار دانش آموز در استان البرز و پذیرش سالانه بیش از ۸هزار دانش‌آموز مهاجر گفت: استان البرز نیازمند ساخت سالانه ۲۵ مدرسه است.

شعبانی با اشاره به وجود ۵۳۰ هزار دانش آموز در استان البرز و پذیرش سالانه بیش از ۸۰۰۰ دانش‌آموز مهاجر گفت: استان البرز نیازمند ساخت سالانه ۲۵ مدرسه است. بیش از ۹۰ طرح مدرسه سازی در استان در دست اجراست تا سرانه آموزشی استان بهبود یابد. وی گفت: در حال حاضر سرانه آموزشی کشور ۵/۵ متر مربع است که استان البرز در عدد ۳/۲۵ متر مربع قرار دارد و در تلاش هستیم با افزایش سرانه آموزشی مدارس دو شیفت را به تک شیفت تبدیل کرده و تعداد دانش آموزان را به ۳۰ نفر در هر کلاس برسانیم. شعبانی بیان کرد:در سال گذشته ۲۵ طرح ساخت مدارس به آموزش و پرورش تحویل شد و تا پایان سال جدید هم ۷۰ طرح در استان به بهره‌برداری خواهد رسید که سهم فردیسی‌ها تا پایان نهضت توسعه عدالت آموزش و پرورش ۴۰ مدرسه خواهد بود و سرانه آموزشی در شهرستان فردیس به عدد ۳/۸ تا ۴ متر مربع به ازای هر دانش آموز خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز

شیزرپور سرپرست فرمانداری شهرستان فردیس با اشاره به افزایش چشمگیر جمعیت در شهرستان فردیس با حضور مهاجرین از استانها، شهرستان‌ها و شهر‌های همجوار و سرریزی تراکم از اقصی نقاط کشور گفت: با بررسی‌های بعمل آمده ۹۶ مدرسه برای ارائه خدمات مطلوب به دانش آموزان نیاز است که امسال و سال آینده با تمهیدات اندیشیده شده مشکلات در این زمینه مرتفع خواهد شد.

وی گفت: طبق آمار سال ۱۳۹۵ جمعیت شهرستان فردیس حدود ۴۵۰ هزار نفر بوده که با بررسی‌های به عمل آمده افزایش آن با افزایش حدود ۲ برابری به بیش از ۸۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود.

مسعودی مدیر کل نوسازی مدارس استان البرز با اشاره به خشت گذاری این سه مدرسه توسط خیرین گفت: این مدارس به همت خیرین نیک اندیش مدرسه ساز در فردیس اجرا خواهد شد که مدرسه خیری مشارکتی ۱۲ کلاسه گل مریم توسط خیر اسفندیار ابراهیمی، مدرسه خیری مشارکتی ۱۲ کلاسه زنده یاد نصرت علیزاده توسط خیرین محمود بهرامیان و محمدعلی عسگری و مدرسه خیری مشارکتی ۱۲ کلاسه زنده یاد اقدس برخورداری به همت خیر خانم ناهیده سلطانپور با مشارکت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز در مجموع ۳۶ کلاس آموزشی ساخته خواهد شد.

مهرانی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز با اشاره به حضور ۵۳۷ خیر فعال در عرصه مدرسه سازی گفت: ۷۳ طرح مشارکت خیری جهت ساخت مدارس در استان البرز در دست اجراست و با حضور فعال خیرین مشارکتی در حال حاضر نیز ۱۷ مدرسه آماده بهره‌برداری برای هفته دولت است.