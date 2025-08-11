پخش زنده
تکلیف دو وزن انفرادی کاراته نوجوانان و جوانان برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ چین، امروز مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای انتخابی تیم ملی ردههای پایه کاراته با حضور مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته، سعید نصراللهی نایبرئیس و وحید مومنی دبیر فدراسیون، امروز دوشنبه ۲۰ مرداد در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و تکلیف دو وزن انفرادی نوجوانان و جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ چین مشخص شد.
در بخش نوجوانان و در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم، فریار بهادری از تهران جواز حضور در این رقابتها را به دست آورد.
در بخش جوانان و در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم نیز بنیامین صحاف از قزوین راهی تیم ملی شد.