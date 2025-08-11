از ابتدای فعالیت ستاد اربعین در زنجان، پنجم مرداد تا ۱۹ همین ماه، ۱۳ هزار و ۳۹۷ زائر با ۴۷۹ سفر"سرویس" از این استان به مرز‌های کشور جابه جا شدند.

کرمی افزود: در مجموع طی مدت یاد شده یک‌هزار و دو زائر با ۳۶ سفر به پایانه مرز خسروی عزیمت کردند.

وی اظهار داشت: همچنین طی بازه زمانی یاد شده ۱۲ هزار و ۳۹۵ مسافر با ۴۴۳ سفر به پایانه مرزی مهران اعزام شده‌اند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان به آمادگی این اداره کل در اربعین حسینی امسال اشاره کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها و پیش بینی‌های صورت گرفته ۴۱ هزار زائر حسینی استان با ۱۲۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی زنجان به مراسم اربعین امسال اعزام می‌شوند.

وی اضافه کرد: بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور شمار متقاضیان سفر اربعین نسبت به سال گذشته افزایشی خواهد بود.

به گفته کرمی، این میزان افزایش در استان بین پنج تا ۶ درصد خواهد بود که در این راستا برنامه ریزی‌ها برای خدمت رسانی مطلوب صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: ناوگان حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان طی سال گذشته ۳۸ هزار زائر را جابه جا کرد که از این تعداد ۱۰ هزار نفر به استان‌های دیگر اختصاص داشت.

کرمی افزود: تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا با ایجاد شرایط ایمن و تسهیل در تردد، سفری آسوده و ایمن را برای زائران اربعین حسینی رقم بزنیم.