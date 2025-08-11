به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابت‌های انتخابی کشتی ساحلی به منظور اعزام تیم ملی به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، دیروز در زمین ساحلی فدراسیون والیبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

در این مسابقات چند کشتی گیر مازندرانی موفق به کسب مقام شدند که امیرعلی دومیرکلایی از مازندران به مقام نخست دست یافت، علی اصغر کپچ و ابوالفضل سعادتی به مقام دوم رسیدند و محمدرضا براری عنوان سوم اوزان خود را کسب کردند.

این مسابقات با حضور ۱۱ کشتی گیر برگزار شد که رده بندی نفرات برتر به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: ۱- امیرعلی دومیرکلایی (مازندران) ۲- علی اصغر کپچ (مازندران) ۳- محمدرضا براری (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: ۱- سینا شکوهی (البرز) ۲- ایلیار وقاری (آذربایجان شرقی) ۳- یوسف حسین پوران (خراسان رضوی)

۸۰ کیلوگرم: ۱- تورج خدایی (زنجان) ۲- ابوالفضل سعادتی (مازندران)

۹۰ کیلوگرم: ۱- محمدمهدی فتوحی (تهران) ۲- مهدی زارع (تهران)