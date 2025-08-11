پخش زنده
۷۲۰ میلیارد تومان وام ازدواج و ۱۸۴ میلیارد تومان وام فرزندآوری در زنجان طی چهار ماهه امسال پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان گفت: طی چهار ماهه امسال، تعداد وامهای ازدواج پرداخت شده از سوی شبکه بانکی استان دو هزار و ۱۵۵ فقره معادل ۷۲۰ میلیارد تومان بوده همچنین برای فرزندآوری نیز دو هزار و ۸۲ نفر مبلغ حدود ۱۸۴ میلیارد تومان وام پرداخت شده است.
خاتمی افزود: موضوع اصلی مربوط به تخصیص و اجرای تسهیلات مالی در قالب بودجه و سیاستهای بانک مرکزی است که به منظور حمایت از ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن طراحی شده است.
وی اضافه کرد: هر ساله در قانون بودجه یک تبصره خاص برای این اهداف در نظر گرفته میشود که عدد مشخصی برای وام ازدواج، فرزند آوری و ودیعه مسکن برای آن اختصاص مییابد.
خاتمی افزود: بانک مرکزی این عدد را بین بانکها و استانها توزیع میکند که بر اساس فرمولی، باید از عدد قانونی بیشتر نباشد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان گفت: طی آذر سال گذشته، مشخص شد که همه بانکهای استان سهمیه مربوط به ازدواج و فرزند آوری را تخصیص دادهاند، اما صف انتظار برای دریافت وامها همچنان طولانی است.
وی اضافه کرد: عدد تخصیص یافته در قانون با نیازهای واقعی همخوانی ندارد و بانک مرکزی باید منابع بیشتری تزریق کند.
خاتمی افزود: امسال از محل تسهیلات ازدواج ۳۰۰ میلیون تومان برای هر نفر پرداخت میشود و در صورتی که زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر۲۳ سال سن داشته باشد این مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان است.
وی با اشاره به تسهیلات حوزه فرزند آوری نیز گفت: وام برای فرزند اول ۴۴ میلیون تومان، برای فرزند دوم ۸۸ میلیون تومان، فرزند سوم ۱۳۲ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۶۵ میلیون تومان و برای فرزند پنجم به بعد نیز ۲۲۰ میلیون تومان است، که این وامها ۶ ماه تنفس دارند.