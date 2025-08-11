در جلسه کمیته پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع کشاورزی با پساب خام در ارومیه برلزوم افزایش نظارت دستگاههای متولی و ارائه اموزشهای لازم به کشاورزان تاکید شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: سومین جلسه کمیته پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع کشاورزی شهرستان ارومیه به ریاست مختار خانی و با حضور روسای ادارات جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان، آب و فاضلاب، امور منابع آب و نماینده فرمانداری ارومیه و با هدف پیشگیری از آبیاری مزارع کشاورزی با پساب خام تشکیل شد.

مختار خانی افزود: تشکیل اکیپ نظارتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی در جهت بازدید از مزارع کشاورزی و برگزاری کارگاه‌های آموزش چهره به چهره کشاورزان و ارائه آموزش‌های لازم به کشاورزان در خصوص مخاطرات این شکل از آبیاری از اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خانی با اشاره به اینکه آبیاری مزارع و زمین‌های کشاورزی با پساب خام با سلامت جامعه ارتباط مستقیم دارد اضافه کرد: براساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی مانند آلوده کردن آب آشامیدنی و توزیع آن، دفع غیر بهداشتی فضولات دامی و مواد زائد، تخلیه سموم در رودخانه‌ها و استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است.