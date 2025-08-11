شبکه قرآن و معارف سیما در ایام اربعین حسینی، مجموعه‌ای متنوع از ویژه برنامه‌های تلویزیونی با شعار «انا علی العهد» را به روی آنتن می‌فرستد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه قرآن و معارف سیما در ایام منتهی به اربعین حسینی با مجموعه‌ای از برنامه‌های زنده و مجموعه‌های مستند همراه بینندگان خود می‌شود.

در ادامه مشروح برنامه‌های شبکه قرآن و معارف سیما بدین شرح است:

شبکه قرآن و معارف سیما در ایام اربعین حسینی به مشایه رفته و با استقرار استودیوی پخش در موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) اقدام به تهیه و پخش برنامه‌های زنده می‌کند.

از جمله این برنامه‌ها «امام جان» است که روزانه به مدت ۴ ساعت و به صورت زنده پخش می‌شود.

بخش اول از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۴۵ به نام «محفل انس با قرآن»، اختصاص به تلاوت و قرائت قرآن کریم داشته و میزبان اساتید قرآنی و زائران اربعین می‌شود. بخش دوم از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ پخش شده و اختصاص به مجالس سخنرانی اساتید فرهنگی و مداحان اهل بیت دارد.

همچنین برنامه «منم بچه مسلمان» هم به محل استقرار شبکه قرآن و معارف سیما در مشایه رفته و روزانه از ساعت ۱۶ تا ۱۷ به صورت زنده پخش می‌شود.

همه روزه سخنرانی مذهبی از ساعت ۱۳ تا ۱۴ از محل موکب احباب الرضا (ع) به صورت زنده پخش می‌شود.

برنامه «یاد خدا» نیز در موکب حرم مطهر حضرت معصومه (س) و محل استقرار استودیو شبکه قرآن و معارف سیما حضور داشته و همه روزه از ساعت ۱۸:۵۰ تا ۱۹:۰۰ به صورت زنده پخش می‌شود.

همچنین برنامه «ایران در مسیر حسین (ع)» نیز در بخش‌های مختلف در ساعت‌های ۱۲:۳۰ و ۱۵ به صورت زنده پخش می‌شود.

در ادامه روزانه مستند‌های ویژه اربعین در ساعت ۲۰:۱۰ پخش می‌شود. مستند‌های «مظلومان عشق»، «معبر»، «ما داریم می‌اییم»، «خیمه‌های بهشتی» و «احیاگر» از شنبه ۱۸ مرداد تا چهارشنبه ۲۲ مرداد در جدول پخش این شبکه قرار گرفته است.